Ein Selbsttest-Set und eine Ordnungsverfügung: Seit Freitag gilt die neue Landesverordnung, nach der die Regeln für Isolation und Quarantäne nach positiven Tests auch ohne Brief vom Ordnungsamt gelten.

Schriftliche Ordnungsverfügungen zur Isolation oder Quarantäne zu Hause gibt es vom Saerbecker Ordnungsamt nicht mehr. Die Regeln für den Umgang mit einem positiven Corona-Testergebnis ändern sich aber nicht. Darauf weist die Gemeinde hin.

Im Rathaus setzt man damit die seit Freitag geltende, neue Corona-Test-und Quarantäneverordnung NRW um. Mit ihr reagiert das Land auf stark gestiegene Zahlen von Neuinfektionen. Die wesentlichen Änderungen:

Nach einem offiziellen positiven Coronatest nimmt das Kreisgesundheitsamt per E-Mail oder telefonisch Kontakt mit dem Getesteten auf und informiert über Isolation und gegebenenfalls Quarantäne für Haushaltsangehörige. Diese Regeln gelten dann auch ohne schriftliche Ordnungsverfügung.

Isolation und Quarantäne enden automatisch ohne Verfügung mit Ablauf des zehnten Tages, wenn das Kreisgesundheitsamt nichts anderes festlegt.

Die letzten schriftlichen Ordnungsverfügungen hat das Rathaus am Freitag verschickt. Wer einen solchen Brief bekommen hat, wird vom Ordnungsamt auch schriftlich über das Ende von Isolation oder Quarantäne informiert.

Wer ab Freitag ein positives Testergebnis erhalten hat, ist gemäß Landesverordnung auch ohne schriftliche Verfügung automatisch in häuslicher Isolation.

PCR-Tests zur Bestätigung von Infektionen sind nicht mehr nötig. Für alle Nachweise reichen Schnelltests mit offizieller Bescheinigung, zum Beispiel in einer Bürgerteststelle oder beim Hausarzt.

Um Verdienstausfall gemäß Infektionsschutzgesetz geltend zu machen, reichen seit Freitag die Bescheinigungen über den positiven Coronatest und gegebenenfalls über die vorzeitige Freitestung.

Fragen beantwortet das Ordnungsamt der Gemeinde Saerbeck unter Tel. 02574/ 89-104, -196 und -107.

Unverändert bleiben die weiteren Regeln für den Umgang mit positiven Testergebnissen, unter anderem:

Das positive Ergebnis eines Selbsttests muss durch einen Test mit offizieller Bescheinigung bestätigt werden. Bürger-Schnelltests sind weiterhin kostenlos möglich.

Freitesten ab Tag sieben von Isolation oder Quarantäne ist weiter möglich.

Für die Quarantäne von Haushaltsangehörigen gelten Ausnahmen abhängig vom Impf- bzw. Genesenenstatus.

Die für Bürger wichtigen Regeln finden sich in der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung NRW in der Fassung vom 4. Februar in den Paragrafen 14 und 15 (auf der Homepage des Gesundheitsministeriums NRW, www.mags.nrw).

Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg ruft dringend dazu auf, die Corona-Regeln auch ohne individuelle Verfügungen in eigener Verantwortung ernst zu nehmen. Der Wegfall der Verfügungen verschaffe den Mitarbeitern in der Gemeindeverwaltung, die bisher auch nachts und an den Wochenenden durchgearbeitet hätten, etwas Luft.

Lehberg bat darum, bei Bürgertests die aktuellen Kontaktdaten sorgfältig einzutragen, um unnötigen Mehraufwand bei der Kontaktaufnahme zu vermeiden.