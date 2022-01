„Ist nicht optimal gelaufen“

Die Verteilung der Abfallkalender verlief alles andere als reibungslos. Viele Hauhalte haben lange warten müssen, manche am Ende vergeblich. Die Stadt will das Verfahren nun kritisch bilanzieren.

Zutritt zum Grevener Wertstoffhof bekommt man nur mit einer Berechtigungskarte, die dem gedruckten Abfallkalender beiliegt. Doch bei der Verteilung an die Haushalte hakte es, etliche haben bis heute keinen bekommen.

Bis Mitte Dezember vergangenen Jahres sollten die Abfallkalender 2022 verteilt sein, eigentlich. Als es hakte ging die Aktion in die Verlängerung, die Zeit „zwischen den Jahren“ sollte genutzt werden, um alle Haushalte zu versorgen. Einige davon warten bis heute vergeblich. Auch und vor allem in Reckenfeld, wie an zahlreichen Rückmeldungen unter entsprechenden Facebook-Einträgen abzulesen ist.