Jährlich gut zwei Millionen Kubikmeter Trinkwasser

Grundwasser ist ein Schatz. In Greven liegt er in Wentrup. Unweit der Ems arbeitet das Wasserwerk der Stadtwerke Greven – tiefer als große Teile des Stadtgebietes.

Ein unsichtbarer Schatz schlummert im Boden. Er ist kostbarer als alle anderen Schätze und doch erschwinglich für jeden Bürger. Ohne ihn ist unser Alltag unvorstellbar und doch nimmt man nur dann Notiz von ihm, wenn dieser Schatz einmal fehlt.

Die Rede ist vom Wasser, genauer gesagt vom Grundwasser – dem Rohstoff, aus dem die Wasserwerke im Land jeden Tag Trinkwasser gewinnen. Nicht zuletzt steht der diesjährige Tag des Wassers, der am 22. März stattfindet, unter dem Motto „Der unsichtbare Schatz: Unser Grundwasser.“

In Greven wird dieser Schatz in Wentrup gehütet. Dort, unweit der Ems, arbeitet das Wasserwerk der Stadtwerke Greven – und weil das Wasserwerk tiefer liegt als große Teile des Stadtgebietes, befindet sich das Grundwasser sozusagen direkt vor der Haustür.

Ein Teil des Regens, der über Greven fällt und im Boden versickert, fließt in Richtung Emsniederung und wird von den Brunnen des Wasserwerkes gefördert. Die Brunnen befinden sich rund um das Wasserwerk und jenseits der Ems in Herbern. 70 Prozent des Rohwassers werden aus dem Grundwasser gewonnen, die übrigen 30 Prozent aus so genanntem Uferfiltrat der Ems. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtwerke hervor.

Auf die Grundwasserneubildung wird im Wasserwerk genau geschaut. Denn in den vergangenen Jahren haben auch im Münsterland die Perioden ohne nennenswerten Regen zugenommen. Von Situationen wie etwa in Brandenburg, die in den heißen Sommern regelmäßig Schlagzeilen machen, ist man in Greven aber weit entfernt.

Trotzdem sorgt man natürlich vor und verfügt mit Brunnen in Herbern-Nord über eine zusätzliche Fördermenge von über 400 000 Kubikmetern im Jahr.

Das Wasser aus diesen Brunnen wurde früher als so genanntes Brauchwasser an einen großen Gewerbekunden geliefert. Diese Nachfrage besteht nicht mehr, jetzt fließt das Wasser über eine 2021 gebaute Leitung nach Wentrup zum Wasserwerk, wo es, nach Filterung, zum Trinkwasser wird.

Jährlich gut zwei Millionen Kubikmeter Trinkwasser wurden in den vergangenen Jahren an die Kunden der Stadtwerke geliefert.

Der Weg eines Wassertropfens kann übrigens auch Thema im Unterricht der Grundschule sein: Die Stadtwerke Greven stellen ein altersgerechtes Arbeitsheft zum Download bereit mit dem Titel „Glucks – Ein Wassertropfen reist durch Greven“.

Der Grundwasserschatz ist ein Teil der Wasserversorgung. Dazu kommt die aufwändige Technik im Wasserwerk und im Wassernetz. Damit rund um die Uhr reines, klares und gut schmeckendes Trinkwasser zur Verfügung steht, sind Pumpen, Filter, Rohrleitungen, Vorratsbehälter und vieles mehr nötig.

Die Stadtwerke Greven investieren in jedem Jahr in die Technik. So konnte im Jahr 2020 eine dreijährige Maßnahme abgeschlossen werden, bei der Schritt für Schritt die Leitungen der Filteranlage im Wasserwerk erneuert wurden. Aktuell werden in einem Teil der Brunnen neue, optimierte Pumpen eingebaut.