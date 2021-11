Stellungnahme von KG-Präsident zur Absage aller Karnevalsveranstaltungen und des Zuges

Dreimal hintereinander Karnevalsregenten in Greven. Was Pünte Janina (Wauligmann) und Prinz Tanki (Schürhaus) blüht, gab es noch nie in der Geschichte des Karnevals an der Ems. Die KG Emspünte hat alle Karnevalsveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgeblasen. Auch der Straßenkarneval, der von der KG organisiert wird, kann deshalb nicht stattfinden.

