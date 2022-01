Jede Menge giftiges Zeug

Greven/ Saerbeck

40 Kilo Quecksilber in einem alten Eimer – das ist schon ganz schön giftig. Die Mitarbeiter des Schadstoffmobils des Kreises können so einiges von ihrer Arbeit berichten. In der vergangenen Woche haben sie wieder ihren Rundfahrt durch Greven unternommen. Wir waren dabei.

Von Peter Beckmann