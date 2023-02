Am Samstagmorgen musste die Grevener Feuerwehr zum Abbinden einer Ölspur ausrücken, die sich vom Flughafen, durch das Stadtgebiet über Gimbte und bis nach Münster zog.

Ölspuren gehören bei der Feuerwehr zum täglichen Brot. Doch die Ölspur, die am Samstagmorgen gemeldet wurde, hatte es in sich. „Die war von den Ausmaßen her schon ungewöhnlich“, bestätigte Michael Koordt, Leiter der Feuer- und Rettungswache, auf Anfrage dieser Redaktion.