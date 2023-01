Jeder neue Baum hat einen Paten

Im Wald geht uns das Herz auf. Der Japaner kennt sogar den Begriff „Waldbaden“ (statt „Sonnenbaden“). Jens Beuing aus Gimbte will das fördern. Durch Patenschaften in seinem Mini-Forst.

Jens Beuing will in seinem Waldgrundstück Bewusstsein wachsen lassen

Hier ist eine Buche umgefallen: Jens Beuing will auf der Lichtung, die in seinem Wald entstanden ist, symbolisch aufforsten.

„Mein Freund, der Baum“ sang einst Alexandra. Bäume liegen dem Menschen am Herz. „Warum dann nicht auch Baumpatenschaften übernehmen?“, sagte sich Jens Beuing (34). Der Gimbter Nebenerwerbsland- und -forstwirt pflanzt jedenfalls in seinem Waldstück an der Ems demnächst 350 Schösslinge, für die er schon Patenspenden gesammelt hat.