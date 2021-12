Jetzt geht auch Willenbrink

Hinnerk Willenbrink ist erst seit zwei Jahren Fachbereichsleiter für Grevens Stadtentwicklung. Und wenn man sich umhört, sagen alle, er macht das gut. Darum ist es ein Paukenschlag, dass ausgerechnet der gebürtiger Grevener, Wahl-Gimbteraner und Sänger bei der Kultgruppe Good Night Folks kündigt. Nur noch bis zum Jahresende ist er im Amt. Einen neuen Job hat er noch nicht.

„Das ist eine Katastrophe“, kommentiert Dr. Christian Kriegeskotte, Fraktionschef der SPD, den Weggang. Auch Grünen-Ratsfrau Lore Hauschild findet Willenbrinks Entscheidung „erschreckend“. Ausgerechnet in einer Zeit, in der in Grevens Planungsbereich gewaltige Aufgaben anstehen. Da sind der Rathausneubau, das langfristige Stadtentwicklungskonzept und die Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbegebiete – nicht zuletzt in Reckenfeld.

Gutes Klima

Willenbrink kam mit der Politik gut aus. Eike Brinkhaus, CDU-Ratsherr, schätzte seine „offene und ehrliche Art“. Auch Wilfried Roth, FDP und Immobilienkaufmann, lobt seine Fachkunde.

Was seine Entscheidung angeht, die Stadt zu verlassen, hält sich der Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung seltsam bedeckt. Nur soviel: Er gehe, ohne einen neuen Job zu haben. Aber er führe „seit Freitag“ Gespräche. Auf die Frage nach Gründen, bleibt er rätselhaft: „Gucken Sie sich den Haushaltsentwurf an für den Fachbereich 4, dann kann man seine eigenen Überlegungen anstellen.“ Also: Probleme mit der Eingruppierung? Oder mit dem knappen Personaltableau?

Die Antwort wüsste vielleicht Bürgermeister Dietrich Aden. Aber der lobt seinen obersten Stadtplaner: „Er ist einer, der für diese Stadt brennt“, sagt er, die Kündigung findet er „sehr, sehr schade.“

Grevens Verwaltung blutet aus. So kündigten in der Vergangenheit Willenbrinks Vorgänger Matthias Herding, Personal- und Orga-Chef Mario Huslage und zuletzt TBG-Geschäftsbereichsleiter Andreas Wenzel. Sie schluckte die münsterische Stadtverwaltung.

Viele Stellen unbesetzt

Doch das ist nicht alles. In der Stadtverwaltung seien von 236 Planstellen 40 nicht besetzt, knapp 17 Prozent, rechnete Christian Kriegeskotte vor. Wenn man berücksichtige, dass zum Januar 2022 durch politische Beschlüsse zusätzliche Aufgaben und Stellen hinzukämen, seien es 50 Fehlstellen. Für den SPD-Mann liegt hier der Grund für Frust: „Ich finde es erschreckend, wenn die Mitarbeiter nicht die richtigen Arbeitsbedingungen vorfinden.“

Derzeit hat die Stadt fünf freie Stellen annonciert. Das hängt damit zusammen, dass viele Jobs durch Assessment-Center-Verfahren besetzt werden, die Arbeitskraft binden. „Wir werden alle legalen Möglichkeiten nutzen“, verspricht Bürgermeister Aden, „damit es keine langen Hängepartien gibt.“ Der Bürgermeister hat nach einem Jahr im Amt eines verinnerlicht: „Wir können all die schönen Projekte nur umsetzen, wenn wir die Leute dazu haben. Das ist der größte Schatz.“

Für die Gefahrenlage hat Lore Hauschild von den Grünen einen treffenden Begriff gefunden: „Wir sind in Gefahr, in Greven in die Personalinsolvenz zu gehen.“