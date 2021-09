Jetzt soll die Tonne kommen

Beides geht nicht: Die Kommunen im Kreis müssen sich entscheiden, ob die Verpackungen im Rahmen des Dualen Systems per Tonne oder per Gelber Sack entsorgt werden soll.

Welches Thema wird in Greven intensiver und emotionaler diskutiert: Laschet oder Scholz oder Tonne oder Sack? Nun, das letztere Duo dürfte da weit vorne liegen. Denn wenn in den sozialen Medien sich irgendjemand über die Gelben Säcke und deren Festigkeit auslässt, ufert die Diskussion regelmäßig aus. Im Betriebsausschuss am 29. September – also drei Tage nach Scholz oder Laschet – wird wieder über das Thema Gelber Sack diskutiert. Vorschlag der Stadtverwaltung: Der Verpackungsmüll wird künftig in Greven mit Hilfe einer Gelben Tonne entsorgt.