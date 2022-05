Jörg Venker ist der neue Schützenkönig in Herbern

Die Herberner Schützen feierten am Himmelfahrtswochenende nachzweijähriger Corona-Pause ein mitreißendes Schützenfest rund um das Restaurant Zurmühlen in Hembergen.

Bei ordentlichen Wetterbedingungen errang Jörg Venker die Königswürde und nahm seine Frau Nicole zur Königin. In den Hofstaat wählte er Katja und Daniel Laumann sowie Anna und Maik Venker.

Kinderkönig ist Leo Kloppenborg, er regiert mit Kinderkönigin Martha Wieskötter. Durch den Erfolg seines Sohnes motiviert schnappte sich Robert Kloppenborg die Kaiserwürde und machte seine Frau Elisabeth zur Kaiserin.

Hofstaat der Herberner Schützen Foto: Schützen Herbern

Schon am Mittwoch Abend begann das Schützenfest mit einer Schützenmesse mit Pastoralreferent Matthias Brinkschulte. Norbert Heitmann als erster Vorsitzender skizzierte Organisatorisches und ehrte auch die Jubilare: 50 Jahre Fritz und Helga Seidel, 40 Jahre Paul Brockmann und Ingrid Seidel, 25 Jahre Thomas und Brigitte Walterskötter. Im Anschluss daran bewies Maik Venker beim Sternkönig-Schießen die höchste Treffsicherheit.

Am Donnerstag trat der Verein mit dem Spielmannszug der Dorfbauern Emsdetten auf dem Hof Reinermann/May an. Jörg Venker selbst, der zu dem Zeitpunkt noch Oberst war, begrüßte den Verein und führte unterstützt von Adjutant Thomas Kloppenborg und Feldwebel Michael Wegmann souverän durch das Programm. Nach dem Marsch zum Restaurant Zurmühlen begann das Königsschießen und die zahlreichen Kinder nahmen ihrerseits an den Spielen zur Königsermittlung teil und tummelten sich auf der Hüpfburg.

Am späten Freitagnachmittag traf sich der Verein am Restaurant Zurmühlen um die Ehrendamen und Jubilare am Hof Ahmann auszuholen. Ralf Wieskötter übernahm das Amt des Oberst und überzeugte die Anwesenden mit lockerem Humor. Nach dem Ehrentanz wurde mit DJ-Unterstützung ausdauernd gefeiert. Am Samstag trafen sich die Herberner zum traditionellen Hexen mit einem gelungenen Abschluss am Hof Venker/Laumann.