Jugendlicher klaut Pizza-Auto

Die Polizei sucht nach einem Jugendlichen, der in Greven zunächst ein Auto entwendete, damit eine Spritztour unternahm und den Wagen schließlich nach einem Alleinunfall in Saerbeck zurückließ.

Am späten Mittwochnachmittag wurden die Beamten in Greven zur Straße „An der Martinischule“ gerufen. Ein Mitarbeiter der dortigen Pizzeria hatte einen blauen VW Polo als gestohlen gemeldet.

Der Lieferant wollte nach eigenen Angaben nur kurz in die Pizzeria gehen, um anschließend weiter auszuliefern. Den Wagenschlüssel ließ er im Zündschloss des Polos stecken. Als der Zeuge die Pizzeria wieder verließ, sah er noch, wie ein Jugendlicher in das Auto einstieg und in Richtung Kreisverkehr davonfuhr.

Um kurz vor 18 Uhr wurde der Polizei dann ein Unfall mit Verkehrsunfallflucht in Saerbeck gemeldet. An der Riesenbecker Straße, kurz vor der Kreuzung Ibbenbürener Straße, hatte es einen Unfall mit Sachschaden gegeben. Ersten Erkenntnissen zufolge prallte ein Pkw rechts gegen den Bordstein. Der Fahrer sprang einer Zeugenaussage zufolge aus dem Auto und flüchtete. Den Wagen ließ er an der Riesenbecker Straße in Richtung Ibbenbürener Straße auf dem Gehweg zurück. Er hatte Beschädigungen vorne rechts an der Felge und an der Stoßstange.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um den blauen VW Polo des Pizza-Lieferdienstes handelte. Ein Zeuge hatte den flüchtenden Fahrer beobachtet. Demnach war er etwa 13 bis 14 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Jogginghose und eine dunkelblaue Jacke. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Fahrer.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven unter Telefon 02571/928-4455.