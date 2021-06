Kampf um den Ems-Beach

Es war ernst, am Mittwochabend beim Infotermin im Kreis-Umweltausschuss. So ernst, dass nicht nur Bürgermeister Dietrich Aden, sondern auch Greven Marketing-Vorstand Peter Hamelmann ins Kreishaus gekommen waren. Es ging um den „Landschaftsplan Grevener Sande“, aber eigentlich ging es um nichts weniger als die Zukunft von Grevens populärster Freizeit-Einrichtung: dem Ems-Beach.

Im Vorfeld der Sitzung hatten die NABU-Kreisvorsitzende Kerstin Panhoff und der Vorsitzende des Kreis-Naturschutzbeirats, Harald Wennemers, erneut ihre Sicht der Dinge gegenüber den Umweltpolitikern dargelegt.

Immer illegal

Kurz zusammengefasst lautet sie so: Der Beach und Tankis Bar in der Emsaue waren im Prinzip von Anfang an illegal. So wie sich die Lage aktuell dort darstelle, so könne es nicht bleiben.

Dietrich Aden wirbt seit Wochen dafür, an der Ems zu einem Kompromiss zu gelangen. Erst im städtischen Umweltausschuss, dann beim Städte- und Gemeindebund und am Mittwoch auch beim Kreis. „Das ist bei uns in Greven ein hochemotionales Thema“, sagte er.

Und ja, er wisse, dass man dort im Grunde seit 2007 mit einer Ausnahmegenehmigung, einer temporären Befreiung aus dem Naturschutz, agiere. Aden sprach von einem „hohen Nutzungsdruck“ und davon, dass „wir den Naturschutz an der Ems ernst nehmen. Deshalb gibt es ja auch intensive Gespräche mit den Naturschutzverbänden.“

Spielverderber

Harald Wennemers war sich seiner Rolle als Spielverderber sehr wohl bewusst, meint aber dennoch: „Es ist einfach viel schiefgelaufen. Die Leute haben bei Konzerten ihren Müll hinterlassen. Man kann in einem Naturschutzgebiet keine Veranstaltungen mit bis zu 5000 Menschen machen.“

Diese Auffassung vertritt auch die Bezirksregierung als höhere Naturschutzbehörde. Sie hatte unlängst festgestellt, dass die Voraussetzungen für eine dauerhafte Befreiung aus dem Naturschutz nicht vorliegen. Wennemers brachte als letzte Möglichkeit gar eine Klage ins Spiel.

Was also tun? Dietrich Aden sagte, dass man keine Konfrontation mit dem Naturschutz wolle, die Stadt gleichwohl ein Planungsbüro mit einer FFH-Verträglichkeitsprüfung beauftragt habe.

Das sei Voraussetzung, womöglich zu einer Änderung des Landschaftsplanes zu gelangen: „Wir wollen uns jetzt zeitnah einen rechtlichen Überblick verschaffen.“

Fest steht auch: Um den Beach wird Greven in der Nachbarschaft sehr beneidet, unter anderem aus Emsdetten hört man das öfter.

Sensibles Ökosystem

Aden und Kreis-Umweltdezernent Carsten Rehers schlugen vor, dort Schilder aufzustellen, die auf das sensible Ökosystemaufmerksam machen. Auch den Einsatz des Ordnungsamtes oder eine gewisse Umzäunung mochte Aden nicht ausschließen.

Erkennbar war das Bestreben von Aden, aber auch von großen Teilen des Ausschusses, einerseits der Natur mehr Gewicht zu verschaffen, andererseits die Menschen doch bitte nicht von der Ems fernzuhalten.

Ob das über die Neuaufstellung eines Landschaftsplans gelingt, bleibt einstweilen offen.

Kompromisse dürften dafür erforderlich sein, sonst könnten die Naturschutzverbände womöglich doch noch klagen. Was eigentlich keiner will.

Stefan Kipp (CDU) brachte es so auf den Punkt: „In Greven versteht es niemand, wenn wir diese paar Quadratmeter Beach nun ganz aufgeben müssten.“