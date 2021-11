Während hinter ihr am Check-in-Schalter für Gran Canaria Menschen in der Schlange stehen, informiert Stefanie Fangmann an diesem Samstagvormittag über Karrierewege bei der Bundeswehr. Eine Gruppe angehender Abiturienten hat sich im Halbkreis vor der leitenden Karriereberaterin aufgestellt. Für eine Mannschaftslaufbahn, sagt sie, müsse man sich zwei Jahre verpflichten. Sie erzählt von möglichen Auslandseinsätzen und rät schließlich zu einem Praktikum.

Im Terminalgebäude des Flughafens Münster/Osnabrück gingen an diesem Wochenende die Reisenden – unschwer zu erkennen an ihren Koffern – in der Masse der Menschen unter, die gekommen waren, weil sie sich für einen Job interessieren. Zwischen Check-in-Schaltern und Wartezonen luden rund 60 Unternehmen, Einrichtungen und Hochschulen zum Gespräch über Karrierewege, Ausbildungsstellen und Fortbildungsmöglichkeiten ein. Für die Premiere der Jobmesse Münster/Osnabrück zieht Stefan Süß, Geschäftsführer der Agentur Barlag, am Sonntag eine positive Bilanz. Der Organisator von Jobmessen hatte sich nach eigenen Angaben für die Zusatzveranstaltung an einem neuen Standort entschieden, weil die Messen in Münster und Osnabrück an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen waren. Zur Zahl der Besucher wollte Süß nichts sagen: „Das ist eine Premiere. Und wir befinden uns in einer Pandemie. Da ist die Zahl kein Maßstab.“

Der Bedarf nach neuen Mitarbeitern und Azubis ist groß. Die Bundeswehr sucht Leute für eine militärische Laufbahn, bietet aber auch zahlreiche zivile Jobs an, etwa in der Verwaltung, in der Küche und im Krankenhaus. Am Messestand des Logistikunternehmens Nosta (Niederlassung Ladbergen) spricht Teamleiterin Julia Budke vom sogenannten „War for Talents“ (Kampf um die besten Köpfe), ein Synonym für den schärfer werdenden Kampf der Unternehmen um Nachwuchs und die besten Talente. Am Stand des Universitätsklinikums Münster (UKM) eilen an diesem Vormittag fast alle Besucher vorbei. „Pflegerinnen und Pfleger können sich die Stellen aussuchen“, bestätigt Pflegedienstleiter Sascha Dahms nur die traurige Wahrheit, dass Krankenschwestern in Deutschland wohl so sehr fehlen wie noch nie. Hinter Dahms läuft auf einem großen Bildschirm ein Video, in dem Meike Ista zu sehen ist. Die UKM-Krankenpflegerin wurde im Frühjahr als Protagonistin einer Dokumentation des Fernseh-Duos Joko und Klaas berühmt. Ihr Schicht verfolgten damals Hunderttausende Fernsehzuschauer in Echtzeit. In dem Video spricht sie über die schönen Seiten ihres Berufes. Pflegedienstleiter Dahms hat zusätzlich ein Plakat aufgehängt, das über ein Traineeprogramm informiert, das auf einen Einsatz in Intensivstationen vorbereitet.

Vor dem Nosta-Stand steht Patrick Müller, eingerahmt von seinen Eltern. Sein Vater will von Julia Budke wissen, ob die Jobs bei Nosta zukunftsorientiert sind. Die Human-Resource-Managerin nickt eifrig, spricht von Digitalisierung („Treiber für das Unternehmen“), von Homeoffice und von der firmeneigenen „Academy“. Patrick Müller will im übernächsten Jahr sein Abitur machen und schaut sich auf der Messe für ein zweiwöchiges Praktikum um, das im Februar ansteht. An seinen Händen baumeln einige Beutel mit Infomaterial von anderen Ausstellern.

Fachkräftemangel bremst die Wirtschaft aus Foto: Der Fachkräftemangel belastet die Wirtschaft in der Region in einem immer stärkeren Ausmaß. Mehr als zwei Drittel der Betriebe (71 Prozent) – und damit so viele wie noch nie – berichten von personellen Engpässen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen (IHK). Auch die Statistik der Handwerkskammer Münster (HWK) weist zahlreiche unbesetzte Jobs aus. Auf sechs offene Stellen kommt derzeit ein Bewerber. , Gleichzeitig blicken die Firmenchefs in volle Auftragsbücher. Die Wirtschaft, sagt Carsten Taudt von der IHK, habe sich gut entwickelt, trotz Coronakrise. Während früher nur einige Branchen über einen Fachkräftemangel klagten, seien nunmehr alle Bereiche betroffen.,Die HWK hat ausgerechnet, dass im Durchschnitt neun Wochen vergehen, bis ein Auftrag erledigt ist. Dr. Willi Quandt, der bei der Kammer für die Arbeitsvermittlung zuständig ist, befürchtet gar, dass langfristig Arbeiten unerledigt bleiben.,Taudt sieht die Gefahr, dass Unternehmen Anteile am Marktgeschehen verlieren, weil sie Aufträge nicht erfüllen können und Kunden dann zur Konkurrenz abwanderten. Das gelte insbesondere für Firmen, die auf dem Weltmarkt agieren. Taudt leitet bei der IHK den Geschäftsbereich Bildung und Fachkräftesicherung.,Weil immer mehr Handwerksbetriebe ihre Stellen nicht besetzen könnten, „schrumpfen sie statt zu wachsen“, so Quandt. In einigen Branchen habe man sich mittlerweile mit der Situation abgefunden. So mancher Bäckerbetrieb etwa verzichte darauf, eine freie Stelle zu melden, weil keine Hoffnung bestehe, einen passenden Bewerber zu finden.,Im Handwerk sind – neben Bäckern – Fleischereibetriebe und Friseure sowie die in den HWK-Bereich gehörenden Berufe der Gesundheitsbranche besonders vom Fachkräftemangel betroffen. Außerdem Sanitär- und Heizungsfirmen, Elektrobetriebe und Tischlereien. Auch Baufirmen klagten schon lange über fehlende Arbeitskräfte. Dieser Mangel, berichtet Quandt, werde derzeit aber von einer Materialknappheit überlagert. Auf zahlreichen Baustellen sind Dinge wie Holz und Stahl ausgegangen.,Als Ursache für die Fachkräftelücke sehen die Experten den demografischen Wandel. Einerseits gehen immer mehr Arbeitnehmer in Rente, andererseits kommen zu wenig Jüngere nach. Seit 2019 sinkt die Anzahl der verfügbaren Fachkräfte. „In dem Jahr war der Scheitelpunkt erreicht“, stellt Taudt fest. -kn- ...

Auch Justin Kühn befindet sich noch in der Findungsphase. Der Schüler einer Warendorfer Gesamtschule überlegt, ob er nach dem Abitur bei der Bundeswehr anheuert, natürlich für eine Offizierslaufbahn. Vielleicht geht er aber auch zum Landeskriminalamt. Er hofft, dass beide Arbeitgeber seinen ausgeprägten sportlichen Ambitionen gerecht werden können.

3 Fragen an... Foto: Michael Barlag, Geschäftsführer der gleichnamigen Agentur, die die Jobmesse im Flughafen Münster/Osnabrück veranstaltet, über Benefits, Arbeitsplatzsicherheit und die Zukunft von Live-Messen. ,Anders als früher, als die Arbeitslosigkeit größer war, müssen sich Unternehmen heute um neue Mitarbeiter bewerben. Womit werden Azubis und Fachkräfte gelockt? ,Barlag: Inzwischen müssen sich die Arbeitgeber einiges einfallen lassen, um die Bewerber von sich zu überzeugen. Bei einer Messe zieht man mit einem außergewöhnlichen Auftritt und besonderen Activities die Aufmerksamkeit auf sich. Natürlich muss auch der Job passen: Hier werben die Unternehmen mit verschiedenen Benefits wie Homeoffice und flexiblen Arbeitszeiten. Einige Betriebe bieten sogar schon Azubis ein Tablet oder ein Firmen-Fahrrad an.,Was bedeutet die Lage auf dem Arbeitsmarkt umgekehrt für Bewerber?,Barlag: Für Jobsuchende und Wechselwillige gibt es auf dem Arbeitsmarkt zur Zeit die Qual der Wahl – eine tolle Chance. Wir stellen fest, dass – auch bedingt die durch Pandemie – den Bewerbern die Sicherheit des Arbeitsplatzes und damit des Arbeitgebers immer wichtiger ist. Es wird konkret gefragt, wie fest ein Unternehmen „im Sattel sitzt“ und wie es mit Themen wie einem unbefristeten Arbeitsvertrag aussieht.,Haben Live-Messen im digitalen Zeitalter noch eine Zukunft?,Barlag: Auf einer Jobmesse erhält man in nur wenigen Stunden einen umfassenden Überblick über den lokalen Arbeitsmarkt. Und stößt hierbei auch auf Branchen und Stellen, die man vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Außerdem hat man die Möglichkeit, den Personalern direkt am Messestand alle wichtigen Fragen zu stellen und hier konkrete Kontakte zu sammeln, die man im Internet nicht ohne weiteres „googeln“ könnte.-kn- ...

Personalmanagerin Budke erwähnt noch schnell die flexiblen Arbeitszeiten, die Nosta vielen seiner Beschäftigten ermögliche. Sie bringt das Gesundheitsmanagement zur Sprache und auch die Work-Life-Balance, die das Unternehmen im Blick habe. Ohne Angebote wie diese, ist Budke überzeugt, „kann ein Arbeitgeber auf Dauer nicht mithalten.“ Die Konkurrenz, „die schläft nicht“.