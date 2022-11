Kanalstraße: Nächste Woche beginnen die Bauarbeiten

In der Kanalstraße rücken in der kommenden Woche die Bagger an. Die Straße wird ausgebaut.

Die Umgestaltung der Kanalstraße startet in Kürze. Anfang 2022 hatte es hierzu eine Bürgerbeteiligung gegeben. „Baubeginn ist in der 45. Kalenderwoche“, gab Bürgermeister Dietrich Aden in der Bezirksausschusssitzung bekannt – also zwischen dem 7. und 11. November. Die Bauzeit soll nach Adens Ausführungen circa ein Jahr betragen.