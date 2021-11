Kaufen, bebplanen, realisieren, vermarkten

GIG und WVA steht in großen gelben Buchstaben auf dem Schild hinter dem Kreisverkehr am Hansaring. Seit mehr als 20 Jahren ist das der Hauptsitz der WVA & GIG Immobiliengruppe

GIG und WVA steht in großen gelben Buchstaben auf dem Schild hinter dem Kreisverkehr am Hansaring. Seit mehr als 20 Jahren ist das der Hauptsitz der WVA & GIG Immobiliengruppe. „Gegründet hat das Unternehmen vor mehr als 35 Jahren mein Vater Wolfgang Wismann, anfangs noch in der Grevener Innenstadt, in den Wendejahren auch mit diversen Firmenbeteiligungen in Berlin“, erklärt Sven Wismann, der die Gesellschaft seit 2008 führt. Und was steckt hinter diesen Buchstaben? „GIG bedeutet Grundstücks- und Investitionsgesellschaft und WVA steht für Werte Vermögen Anlage“, erläutert der Unternehmer, „grob umrissen heißt das: wir kaufen Grundstücke auf eigene Rechnungen, beplanen sie mit fremden Architekten, realisieren mit einem Netzwerk von Unternehmen die Bauten und vermarkten diese dann.“

Lehrgeld gezahlt

An sein erstes eigenverantwortliches Projekt erinnert sich Sven Wismann noch gut: „Das war ein Grundstück in der Dorotheenstraße“, erklärt der 40-Jährige und ergänzt augenzwinkernd, „das lief zwar gut, aber ich habe dabei auch viel Lehrgeld gezahlt bzw. Erfahrungen gesammelt wie man so schön sagt.“

Nach dem Abi am Augustinianum, Grundwehrdienst bei der Bundeswehr, einer Bank-Ausbildung bei der damaligen Volksbank Greven eG und dem BWL-Studium an der Münsteraner Fachhochschule stand er am beruflichen Scheideweg: „Job in der freien Wirtschaft oder der Wahnsinn Selbständigkeit? Ich habe mich für die zweite Option entschieden!“ Daran mag das Unternehmer-Gen seines Vater Wolfgang Wismann auch nicht ganz unschuldig gewesen sein: „Er hat mich mit auf die unternehmerische Reise genommen und mir so viel Vertrauen entgegengebracht, dass ich schon bei meinem ersten Projekt freie Hand hatte.“

Auch auf die Unternehmensausrichtung konnte er unmittelbar Einfluss nehmen: „Bis dahin war Kerngeschäft immer die Gewerbeimmobilie, zum Teil mit zwei oder drei Wohnetagen, wenn es das Konzept beispielsweise bei Lidl oder Edeka vorsah“, fasst der gebürtige Münsteraner, der in Greven aufwuchs, zusammen, „doch als ich im Rahmen meiner Diplomarbeit „Die Standortfaktoren von Gewerbeimmobilien“ untersuchte, wurde mir klar: der Markt ist übersättigt!“ Eine Konzentration auf den Wohnungsbau im Münsterland folgte. „Seitdem haben wir rund 250 Wohneinheiten von 45 bis 185 Quadratmetern sowie über 8000 Quadratmeter Gewerbefläche realisiert“, erklärt der Unternehmer nicht ohne Stolz. Dabei projektiert er meistens zwei neue Objekte pro Jahr. „Aktuell erstellen wir in der Hoffschultestraße direkt am Kanal 14 hochwertige Wohnungen in zwei Gebäuden und im Kreuzviertel an der Wermelingstraße elf Wohneinheiten, die wir bis Mitte/Ende kommenden Jahres übergeben werden.“ Der Bedarf an Wohnraum ist bekanntlich enorm, so dass es nicht verwunderlich ist, dass auch die Einheiten dieser beiden Objekte schon längst verkauft sind.

In der Regel benötigt die WVA & GIG Immobiliengruppe rund zweieinhalb Jahre vom Grundstücksankauf bis zur Realisierung, so dass Sven Wismann in der Fliednerstraße bereits sein nächstes Projekt im Visier hat. Denn die Projekt-Pipeline ist auch weiterhin gut gefüllt: „aktuell genug für die nächsten acht bis zehn Jahre“, versichert der Unternehmer.

Und wie sieht es mit pandemiebedingten Engpässen bei Mensch und Material aus? „Zum Glück sind wir schon seit Jahren basierend auf langfristigen Geschäftsbeziehungen eingestellt und verfügen somit über ein großes Netzwerk an verlässlichen Partnern vor Ort.“ Denn die Immobiliengruppe ist ein Familienbetrieb in Reinkultur: „Meine Eltern Wolfgang und Marion verwalten die Bestandsimmobilien vom Firmensitz in Greven aus und mein Vater als der ursprüngliche Gründer ist ebenfalls noch täglich an den Baustellen anzutreffen, wo er zusätzliche baubetreuende Tätigkeiten übernimmt“, erläutert Sven Wismann und ergänzt, „ich agiere vom Handorfer Büro aus, wo ich von meiner Frau Lisa bis zur Geburt unseres mittlerweile vierjährigen Sohnes und unserer dreijährigen Tochter unterstützt wurde.“

Damit steht ja vielleicht schon die dritte Wismann-Unternehmer-Generation in den Startlöchern.