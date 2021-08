Kaum einer kann noch Platt

In ganz erfreulicher Weise wurde von vielen Bürgern Grevens der Bitte Folge geleistet, spezielle Wörter in Bezug auf ihre Stadt einzusenden. Die große Anzahl der Einsendungen spiegelt das Interesse an die engere Heimat wieder. Einige dieser eingesandten Wörter und Begriffe bedürfen jedoch einer näheren Betrachtung, da sie teilweise falsch geschrieben oder auch gedeutet wurden.

Da die heutigen Generationen so gut wie keinerlei Kenntnisse der plattdeutschen Sprache haben, ist eine einwandfreie Deutung von Wörtern und Begriffen von diesen nicht möglich. In mehr speziellen Fällen ist die Zuhilfenahme der Wörterkunde (Etymologie) unumgänglich. Es ist der Sinn dieser Abhandlung, fehlerhafte Ansichten zu korrigieren und kommenden Generationen die richtigen Kenntnisse zu erhalten.

Beginnen wir mit dem Wort Meer, welches wir in Kaups Meer, Höpings Meer, aber auch in Meerkuhle, wiederfinden. Ebenso finden wir es in Dümmel oder Dümmer. Der Name Dümmer ist aus den Bestandteilen dummerig und mer zusammengesetzt, das alte Wort für Binnensee, stehendes Gewässer. Dümmer und Dümmel haben wohl die gleichen ursprünglichen Wörter.

Die Endung auf „el“ kann als Diminutiv-Endung verstanden werden, die eine verkleinernde Funktion hat. Der Zusatz „See“ zum Dümmer See in Niedersachsen ist erst entstanden, nachdem das Grundwort „mer“ nicht mehr verstanden wurde. Das Wort Dümmer ist uralt und wird bereits im Jahre 965 erwähnt (aus: Wikipedia).

Dass nach den Angaben eines Einsenders die beiden Dümmel, Gronovers wie auch Ahlerts, von Menschenhand zum Zwecke von Kuhtränken geschaffen wurden, muss bezweifelt werden.

Dagegen sprechen allein schon die Ausmaße dieser früheren Gewässer. Wer hätte sich in alter Zeit wohl die Arbeit gemacht, Gewässer von dieser Größenordnung zu schaffen, wo doch die Ems nur wenige Meter entfernt verlief? Welche Gerätschaften hätten früher zur Verfügung gestanden, um diese gewaltigen Erdmassen zu bewegen?

Nein, diese Bodensenkungen werden sich wohl schon in grauer Vorzeit, möglicherweise in der Eiszeit, gebildet haben. Schon der Name weist darauf hin, dass diese Gewässer sehr alt waren. Vielleicht waren es auch Ausspülungen, Hinterlassenschaften des früheren Emsverlaufes. (Die Gewässer sind übrigens in der Urkatasterkarte von 1828-29 vermerkt).

In Telgte gibt es übrigens auch ein Gelände in der Nähe der Ems mit Namen Dümmert, welches in früherer Zeit bestimmt ebenfalls geflutet war.

„An der Päppel“ soll wohl eher „An der Pöppel“ heißen, das plattdeutsche Wort für Pappel. Pappeln findet man häufig an Flussufern. Und es ist bekannt, dass im Bereich der Ems Pappeln von größeren Ausmaßen wuchsen.

Der „Hügel“ wurde früher im Plattdeutschen mit „Up’n Hüëwel“ gerufen. Im Wort Klaterberg steckt das plattdeutsche Wort klaterig, welches soviel wie nass, feucht, morastig bedeutet. Vielleicht war die Nähe der Ems bei der Namensgebung dieser Erhebung maßgebend, da das abfallende Gelände zum Fluss sehr feucht, der Boden sehr schwer ist.

Haselnusssträucher haben möglicherweise der jetzigen Flurbezeichnung Hassel zu ihrem Namen verholfen. Hassel ist das mittelniederdeutsche Wort für Haselstrauch.

Nicht Kuddelstiege, sondern Küëdelstiëge müsste es heißen. „Küëdel“ ist das plattdeutsche Wort für Kot. Stiege oder besser „Stiëge“ ist ein steiler Fußweg oder steile Fahrstraße. Das Wort finden wir auch in dem früheren Richtweg Kerkstiege, also die Steige, die zur Martini-Kirche führte. Heme ist der Name für eine alte Flurbezeichnung, wovon der Name Hemeweg abgeleitet wurde. In diesem Wort könnte so etwas wie „heim“ (wie in Heimat) oder „geheim“ (im Heimlichen) stecken.

Der Uraltarm der Ems in Höhe des Hundeplatzes in den Wentruper Bergen wird als Naowuorp bezeichnet, nicht Norwup. Die wortwörtliche Übersetzung hierzu lautet Nachwurf, Nebenwurf. Die eigentliche Bedeutung und Entstehung dieses Wortes ist unklar.

Der Name Kuhtrog ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine Verballhornung. Der plattdeutsche Name für diesen Weg war wohl eher Kohtrock und wurde im Laufe der Zeit verdeutscht, der Sinn dieses Wortes entstellt. (Diese Entstellungen waren während der Preußenzeit gang und gäbe, da die Geometer wie auch andere Schreiber der niederdeutschen Sprache nicht mächtig waren). Auf diesem Weg trocken (zogen) die Kühe von den Ackerbürgern, die u. a. auf der Marktstraße ansässig waren, wohl über den Niederort zu den Emswiesen. „Treck“ und „trecken“ ist auch den Hochdeutschsprechern bekannt.

Es muss ebenfalls in Abrede gestellt werden, dass der Name Ba(r)kenstraße von einem Bakenkreuz herrührt, welches dort bis 1861 gestanden haben soll. Eher ist es wohl umgekehrt. In Dokumenten wird schon 1662 von einer „Bakenstegge“ gesprochen (Vergl. Prinz, Seite 129). Auch sollte bemerkt werden, dass der jetzige Name Barkenstraße ebenfalls eine Verballhornung ist. In Zeiten, in der in Greven vorwiegend Plattdeutsch gesprochen wurde, wurde die Straße nur „Baokenstiëge“ genannt. Somit wäre der richtige Name Bakenstraße. Er rührt daher, dass in den früheren Jahren Baken den Fußweg vom Fahrweg trennten. Sie dienten und dienen auch heute der Absicherung und Trennung von Verkehrswegen.

Eine Boakenstiege gibt es ebenfalls in Altenberge. Auf dem Bakenfeld in Albachten tagte früher das Gogericht. Bake ist somit eine Bezeichnung, die in weiteren Teilen des Münsterlandes anzutreffen ist.

Paul Baumann

