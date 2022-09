Keine Mehrheit für Hundewiese

Die Stadt wird eine Broschüre mit Wissenswertem zum Thema Hundehaltung neu auflegen und zusammen mit dem Steuerbescheid 2023 an sämtliche Hundehalter in Greven verschicken. Darin wird es auch um Pflichten und wichtige Regeln gehen, die Hundehalter zu beachten haben. Ulrich Stratmann (Unser Greven) erinnerte an Versäumnisse mancher Hundehalter – etwa zum Leinenzwang unter anderem im Wald und in Naturschutzgebieten.

