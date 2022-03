Ladesäule in der Reckenfelder Ortsmitte – keine wird weniger genutzt

Der Eindruck, dass die beiden Parkplätze an der Ladesäule in der Reckenfelder Ortsmitte meistens frei sind, täuscht nicht. Bei der Auslastung gibt es viel Luft nach oben.

Die beiden Parkplätze an der Ladesäule in Reckenfeld sind frei – wahrlich keine Ausnahme

Die Ladesäule für Elektrofahrzeuge in der Reckenfelder Ortsmitte wird wenig genutzt. Genauer gesagt: Keine andere, die die Stadtwerke in Greven installiert hat, wird weniger in Anspruch genommen als jene, die gegenüber der Franziskuskirche steht.