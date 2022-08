Kickerfreunde hatten beiTurnier Spaß trotz Hitze

Die Kickerfreunde von Lebenshilfe und Greven 09 spielten jetzt erfolgreich in Münster bei Blau Weiß Aasee.

Die Kickerfreunde von Lebenshilfe und SC Greven 09 nahmen am vergangenen Samstag wieder am traditionsreichen Wildemann Cup in Münster bei Blau Weiß Aasee teil.

Dieses integrative Kleinfeld-Turnier mit acht Teams aus Nordrhein Westfalen schlossen die Kickerfreunde mit vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage ab.

Da es aber nicht um Sieg oder Niederlage sowie auch nicht um einen Tabellenplatz ging, freuten sich Alle, aus den Händen von NRW- Ministerin Josefine Paul einen Pokal als schönes Andenken zu bekommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Betreuer der Kickerfreunde, Tom Berlage, Patrick Schlautmann und Sophie Trotnow, setzten gleichmäßig alle zwölf Spielerinnen und Spieler ein, so dass bei den heißen Temperaturen und viel Abkühlung mit Wasser die Freude auf die kommenden Spiele hoch ist. Beispielsweise machen die Kickerfreunde beim Fiege-Cup ein Einlagespiel und freuen sich, vor einer großen Kulisse zu spielen.