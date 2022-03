Kindergärten: Es gibt überall noch freie Plätze

Frohe Botschaft: Alle Kinder, die einen Kita-Platz bekommen sollten, haben auch einen bekommen. Und: Es gibt in diesem Jahr sogar noch freie Plätze

Hohe Quote der 45-Stunden-Bucher

Die Kita Lönneberga befindet sich noch im Provisorium an der Teichstraße. Die richtige Kita wird momentan an der Leinweberstraße (Bild) gebaut.

Probleme sind da, um gelöst zu werden. In Sachen Kindergartenplätze hat es die Stadtverwaltung wohl geschafft. Erstmals seit Jahren muss nicht auf die Schnelle ein neuer Kindergarten gebaut oder ein Provisorium geschaffen werden. „Alle Grevener Kinder haben einen Platz im Kindergarten beklommen, und wir haben in allen Wohngebieten sogar noch freie Plätze“, erklärte Cordula Beinker vom Fachdienst Bildung, Jugend, Kultur und Sport, im Rahmen der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Donnerstagabend.