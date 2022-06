Klassentreffen der Abiturientia 2012 des Augustinianums

Zehn Jahre nach ihrem gemeinsamen Schulabschluss traf sich am Samstag die Abiturientia 2012 des Gymnasiums an ihrer alten Schule wieder.

Es war ein Wiedersehen bei bestem Sommerwetter: Zehn Jahre nach ihrem gemeinsamen Schulabschluss traf sich am Samstag die Abiturientia 2012 des Gymnasiums an ihrer alten Schule wieder, um ihr erstes rundes Abi-Jubiläum zu begehen. Gut 90 von 148 ehemaligen Augustinianern des Abschlussjahrgangs feierten auf dem Schulhof bis weit in die Nacht und schwelgten in Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit.

Begonnen hatte das Abitreffen bereits am Nachmittag mit einem Rundgang durch das Schulgebäude mit Schulleiter Andreas Henke, der vor zehn Jahren einst selbst Lehrer eines Englisch-Leistungskurses der Stufe war. Mit großem Interesse lernten die Alt-Augustinianer besonders die neuen Räume kennen: Die Mensa in der Glaspausenhalle und den neuen naturwissenschaftlichen Trakt für Physik und Chemie an der Lindenstraße sahen die meisten Altschüler am Samstag zum ersten Mal. Nahezu unverändert, so das Fazit, wirkte dagegen das Gebäude West.

Für eine Sanierung hatten sich Teile des Jahrgangs bereits zur eigenen Gymnasialzeit vor mehr als zehn Jahren stark gemacht. Wohlwollend wurde indes der technische Fortschritt in der Schule registriert: Von digitalen Vertretungsplänen, Smartboards und flächendeckendem WLAN hatten die Abiturienten vor einer Dekade noch vergeblich geträumt.