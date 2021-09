Im Beet des Rastplatzes am Max-Clemens-Kanal hat Helmut Getta die Teile einer Rasierklinge gefunden. Nun stellt er den Fortbestand des Platzes in Frage.

Am Mülleimer hat es nicht gefehlt – er steht nur ein paar Schritte vom Fundort entfernt. Im Beet des Rastplatzes am Max-Clemens-Kanal – übrigens frisch mit einem neuen Zaun eingefasst – hat Helmut Getta die Teile einer zerbrochenen Rasierklinge gefunden.

Noch vor gut einer Woche äußerte Helmut Getta in einem Artikel an dieser Stelle: Das schlimmste seien die Scherben. Inzwischen musste er seine Ansicht leider revidieren. Denn er hat feststellen müssen: Es geht noch schlimmer. Vor ein paar Tagen hat er Rasierklingen in den Beeten des Rastplatzes am Max-Clemens-Kanal gefunden. Erst die eine Hälfte, dann die andere, sauber in der Mitte geteilt.