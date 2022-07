Knappes Spiel gegen die Hertha

In einem Freundschaftsspiel gegen das integrative Team von Hertha BSC Berlin im Rahmen eines Turniers in Ibbenbüren, zeigten die Kickerfreunde eine tolle Leistung. Das Grevener Team von SC Greven 09/Lebenshilfe unterlag sehr knapp mit 3:4 Toren. Besonders erfreut zeigten sich die Kickerfreunde über die Einladung zu einem Freundschaftsspiel nach Berlin.

In einem weiteren Spiel beim Turnier am vergangenen Samstag gewannen die Kickerfreunde gegen Eintracht Braunschweig mit 3:2. Freude an der Bewegung und am Teamgeist sowie Rücksichtnahme und Anbahnung von Freundschaften zwischen den Teams und den Spielerinnen und Spielern standen wieder im Vordergrund.

Wer bei den Grevener Kicherfreunden mit machen oder reinschnuppern möchte, kann gerne Samstags um 11 Uhr zum Training in die DW Werbung Arena beim SC Greven 09 kommen, heißt es abschließend in der Presseinformation.