Knifflige Fälle lösen am Rocky Beach

Greven

Er war der grantige Seebär mit Hamburger Dialekt, der windige Regisseur Jacky Marcellino, die russische Operndiva Anastasie Rosarov, und auch Tante Mathilde: Christoph Tiemann, Moderator und Schauspieler, schlüpfte in so manche Figur aus den Krimigeschichten, aus denen er am Sonntagvormittag am Beach vorlas.

Hans Lüttmann