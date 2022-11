Das Gebäude des Autohauses Knubel an der Alten Bahnhofstraße steht schon leer, die Tankstelle kann zumindest bis Ende des Jahres weiter betrieben werden.

Was schon lange gemunkelt wurde, ist jetzt Tatsache: Die Firma Knubel zieht um. Der Standort an der Alten Bahnhofstraße wird aufgegeben, am Eggenkamp findet das Unternehmen einen neuen Standort.