Königin und drei Prinzen unter einem Dach

Der Brockötter-Nachwuchs erwies sich beim Schützenfest in Schmedehausen als zielsicher – und die Eltern auch. Die Königsfamilie hatte am Wochenende mehrfach Grund zum Feiern.

Mit zwei dicken Schuss zur 100. Königin: Claudia Brockötter regiert die Schützen der Schützenbruderschaft St. Reinhildis Schmedehausen-Hüttrup. In einem fairen Kampf um die Königswürde gelang es ihr am Donnerstag in der Pottheide, den Königsvogel herunter zu schießen.

Die Schützengemeinschaft hatte den Vogel mit rund 300 Kleinkalibern durchbohrt, während am Schießstand die jüngsten Schützen den ersten Vogel des Tages von der Stange holten. Dies gelang Fabian Brockötter, der in diesem Jahr der neue Schülerprinz in Schmedehausen ist. Als Schülerprinzessin nahm er Hannah Spieker an seine Seite. In den Hofstaat zogen ein: Juliane und Jens Schulte Everding sowie Janne und Johann Schulze Jochmaring.

Die stolzen Eltern des Schülerprinzen nutzten nun die Chance, sich ebenfalls auf den Thron zu kämpfen. Claudia schoss zweimal mit den „dicken“ Patronen, bis der Königsvogel herunter fiel. Zum König nahm sie ihren Ehemann Hubert, der zuvor ebenfalls sein Glück an der Vogelstange versucht hatte. In den Hofstaat zogen ein: Christa und Martin Nieße sowie Anke und Johannes Freese. Am Donnerstagabend wurde dann noch der Prinzenvogel aufgehangen. Simon Brockötter gelang es, den Vogel von der Stange zu holen. Zu seiner Prinzessin nahm er Milena Naendorf Horstmann.

Nach dem Wecken der Majestäten durch den Spielmannszug ging es für die Schützen am Freitagvormittag wieder in die Pottheide. Den ersten Vogel holte Mark Hohenbrink von der Stange, er ist der neue Bierkönig. Anschließend schossen die Damen auf den Sektvogel. Neue Sektkönigin ist Christina Kuck. Den Kaiservogel konnte Carsten Regusiak von der Stange holen. Gemeinsam mit seiner Frau Tanja Regusiak darf er die nächsten fünf Jahre als Kaiser regieren. Der letzte Vogel gehörte den Geierwallis. Tanja Maneke holte ihn herunter und regiert damit die Geierwallis.

Am Samstag feierten die Schützen ihren neuen Thron im Festzelt vor dem „Haus Eltingmühle“. Bei Sonnenschein und über 30 Grad zog die Schützengemeinschaft durch das Dorf. Oberst Michael Rosendahl ließ die neuen Königinnen und Könige hochleben und fasste zusammen: „Nun haben wir eine Königin und drei Prinzen unter einem Dach.“ Beim Schützenball am Abend sorgte die Band „Odysee“ mit Livemusik für gute Stimmung und einen gelungenen Abschluss des Schützenfestes.

Das Schützenfest wurde unter dem Motto „Neustart miteinander“ unterstützt vom NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.