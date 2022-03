Konzert für den Frieden

Musikalische Vielfalt auf hohem Niveau und emotionale Worte begeistern beim Benefizkonzert der Musikschule die Zuhörer.

Der Schulleitung und den Lehrkräften der Musikschule sowie einigen Schülerinnen der Musikschule Greven / Emsdetten / Saerbeck war es ein Anliegen, anlässlich des Kriegsgeschehens in der Ukraine kurzfristig ein musikalisches Zeichen zu setzen und um Spenden zu bitten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die gebürtige Russin Ekaterina Baranova, (Violine, Viola und musikalische Früherziehung), drückte in einer sehr persönlichen Ansprache ihr Unverständnis in Anbetracht der Geschehnisse in der Ukraine aus, die tragische Konsequenzen nicht nur für die Menschen in diesem Land, sondern auch in Russland haben.

Ekaterina Baranovas drängender und zu Herzen gehender Appell lautete: „Ich wünsche, dass Russland aufwacht und dass die Ukraine irgendwann vergeben kann, und dass die Russen wieder ukrainische Lieder singen und die Ukrainer Russische!“

Die Zuschauer erlebten dem Anlass entsprechende Musik, unter anderem von Beethoven für Violine und Violoncello, lateinamerikanische Gitarrenklänge (in klanglich spannender Kombination mit Querflöte), ein Stück aus „Schindlers Liste“ für zwei Celli und Klavierbegleitung sowie ein „Requiem“ (Totenmesse) für drei Violoncelli, besinnliche Klavierklänge, sowie neue Spieltechniken auf Querflöte und Altsaxophon, die ganz unbekannte Farbtöne hervorzubringen vermochten.

Den Abschluss bildete zunächst das Lied „Why can’t we live together“ für E-Ukulele, welches den Hintergrund dieses Benefizkonzerts musikalisch auf den Punkt brachte, bevor traditionelle Dudelsackklänge einen würdigen Abschluss boten.

Musikschulleiterin Sonja von Gostomski dankte allen beteiligten Musiker dafür, dass sie durch ihren Beitrag für die Musikschule „Gesicht gezeigt“ und sich im Rahmen dieses Benefizkonzerts eingebracht haben, bei dem immerhin 677 Euro zugunsten der Aktion „Deutschland hilft“ zusammengekommen sind.