Koppelung spart bares Geld

Wirt die Grabenstraße zur Fahrradstraße? In der Bürgerversammlung gab es dafür durchaus Zustimmung - aber letztlich keine Mehrheit.

In der Grabenstraße müssen Kanäle ausgetauscht und anders angeschlossen werden.

In der Grabenstraße müssen Kanäle erneuert werden, das will die Stadt nutzen, um zugleich die Fahrbahn zu erneuern. Doch wie soll die Straße künftig ausgebaut sein? Womöglich als Fahrradstraße?

Als die Stadtverwaltung kürzlich in einer digitalen Bürgerversammlung unter anderem diese Variante vorstellte, gab es von einigen Bürgern positive Rückmeldungen dazu. Durchaus überraschend sei das gewesen, wie Grevens Straßenplaner André Kintrup nun im Betriebsausschuss erläuterte. Denn eine Fahrradstraße würde nicht nur den Leezen-Fahrern Vorrang einräumen, sondern auch bedeuten, dass man keine Autos mehr in der Straße abstellen könnte.

Vielleicht auch deshalb blieben die Anhänger einer Fahrradstraße letztlich doch in der Minderheit. Eine Mehrheit sprach sich demnach für einen Ausbau als Tempo-30-Straße aus, mit Baumscheiben und alternierend angeordneten Stellplätzen – auch, weil dies den Verkehr automatisch etwas einbremst. Dies ist auch die Vorzugsvariante, die die Verwaltung gerne umsetzen möchte.

Die Versammlung mit rund 30 Teilnehmern hat Kintrup im Übrigen als „sehr angenehme Veranstaltung“ wahrgenommen. Er habe es selten erlebt, dass sich Bürger derart engagiert (im besten Sinne) mit Ideen, Fragen und Anregungen eingebracht hätten. „Wir sind mit einem ganz guten Gefühl aus der Veranstaltung rausgegangen.“

Apropos Bürger: Die werden sich an den Kosten beteiligen müssen, aber nicht mehr so ausgeprägt wie früher, weil das Land inzwischen mit einer Reform der Straßenausbaubeiträge für eine finanzielle Entlastung sorgt. „Da das Land 50 Prozent der Beiträge übernimmt, die sonst von den Anliegern zu zahlen sind, ist aus meiner Sicht der finanzielle Druck ein bisschen raus“, sagte Kintrup. „Wir reden also nicht mehr über leicht fünfstellige Beträge, sondern nur noch über maximal mittlere vierstellige Beträge.“

Der Zeitplan sieht vor, dass die Arbeiten im Juni/Juli ausgeschrieben und direkt danach vergeben werden. Im September soll dann der Kanalbau starten, der Straßenbau würde ab Januar 2022 folgen. Mit der Koppelung von Kanal- und Straßenbau könne man Synergien nutzen und letztlich auch Geld sparen.

Vorgesehen ist eine künftig fünf Meter breite Fahrbahn nebst beiderseitigen Gehwegen, die je nach Grundstücksverhältnissen bis zu 2,50 Meter breit gebaut werden.