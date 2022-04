Kraftvolle Harmonien und virtuose Soli

Jessica Gall wurde bei ihrem Auftritt in der Kulturschmiede von ihrem Ehemann Robert Matt am Piano und Johannes Feige an den Gitarren begleitet. Das Trio wusste zu überzeugen.

Mit einer „Stimme wie ein sanfter Rotwein“ wurde sie angekündigt, mit tosendem Applaus wieder entlassen. Am Samstagabend war die Sängerin Jessica Gall zu Gast in der Kulturschmiede Greven. Begleitet wurde sie von Ehemann Robert Matt am Piano und Johannes Feige an den Gitarren.