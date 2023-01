Kreimer: Dirigentennadel in Gold

Zur Jahreshauptversammlung hatte das RBO ins Deutsche Haus in Reckenfeld eingeladen. Nach den offiziellen Tagesordnungspunkten ließ Verena Brockmann, die seit dem vergangenen Jahr wieder die musikalische Leitung des Orchesters übernommen hat, das erfolgreiche vergangene Jahr Revue passieren.

Vor allem, dass das Jahreskonzert nach dreijähriger Pause wieder in gewohnter Qualität im Grevener Ballenlager stattfinden konnte, war eine ganz besondere Orchesterleistung.

Vorfreude auf das Musikjahr

Bei den Finanzen hatte Kerstin Laurenz in ihrem Kassenbericht nur leichte Defizite zu verbuchen, was letztlich mit den bereits geleisteten Anzahlungen für den geplanten Segeltörn in Zusammenhang zu bringen ist. Diesen wird sich das Orchester zum 55. Jubiläum des Vereins in diesem Jahr gönnen.

Nach der Entlastung des Vorstandes sowie einigen Neuwahlen, in denen der alte Vorstand bestätigt wurde, gab der erste Vorsitzende Marcel Kreimer einen Ausblick auf das bevorstehende Musikjahr. Man wolle vor allem den Wünschen der Musiker gerecht werden. Das bedeute zum einen wieder mehr Präsenz vor Ort zu zeigen, gleichzeitig aber auch mehr konzertante Musik in die Auftrittsgestaltung einfließen zu lassen.

Ehre, wem Ehre gebührt

Zum Ende der Versammlung gab es noch zahlreiche Ehrungen: Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Maria Weber und Anna-Maria Overhoff geehrt. Für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Sebastian Rolf geehrt sowie Kerstin Laurenz, Marcel Kreimer und Daniela Wolf für ihre 25-jährige aktive Mitgliedschaft. Auf eine 30-jährige aktive Vereinsmitgliedschaft konnten Ina Deupmann und Theresa Böschen zurückblicken. Alle erhielten eine Urkunde sowie eine Anstecknadel überreicht.

Eine ganz besondere Auszeichnung wurde Reinhard Kreimer zuteil. Ihm wurde in Würdigung seiner Verdienste für seine 50-jährige Tätigkeit in der musikalischen Leitung – er hat in dieser Zeit mehrere Orchester erfolgreich geleitet – die „Dirigentennadel in Gold mit Diamant“ der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände verliehen. Dies ist eine Auszeichnung, die sehr selten vergeben wird. Das RBO hatte Reinhard Kreimer daher auch bereits zum Ehrendirigenten ernannt.