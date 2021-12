Kultige Kneipe mit Historie

Im neuen Jahr soll es nun endgültig losgehen: Die Hölt‘ne Schluse am Max-Klemens-Kanal macht wieder auf. Die Stammgäste stehen schon in den Startlöchern.

Der Biergarten der Gaststätte Hölt'ne Schluse in Sprakel wurde behutsam renoviert.

Wenige Gaststätten blicken auf so viel Historie zurück wie die Hölt‘ne Schluse am Max-Klemens-Kanal an der Grenze zu Greven. Ist die kultige Kneipe, die gerade mit viel Liebe zum Detail restauriert wurde, doch eng mit der Geschichte der münsterischen Fürstbischöfe, aber auch mit der technischen Entwicklung der Stadt verbunden.