Kunst als sinnliches Ereignis

Kristian Niemann ist vielfältig. Kunst ist für den Grafiker und Bildhauer ein sinnliches Erlebnis. Er lädt in sein Atelier in Saerbeck ein.

In seinem Atelier arbeitet Kristian Niemann derzeit an neuen Blättern seiner Grafik-Serie „Visionen“.

In Saerbeck hat sich Kristian Niemann im Jahr 2015 ein Atelier eingerichtet, in dem seine neuen Kunstwerke entstehen. „Meine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Grafik, Steinbildhauerei, Objekte und Installationen“, erklärt er. Speziell die Druckgrafik und Verfahren wie Monotypie, Grattage oder Frottage interessieren ihn. Dabei druckt er generell Handabzüge von Steinplatten – von wandfüllenden bis zu ganz kleinen Formaten. Sowohl die grafischen Arbeiten als auch die Plastiken lassen die Nähe zur Abstraktion erkennen. „Seine Gebilde sind nicht so sehr Skulpturen, sondern physisch gewordene sinnliche Ereignisse“, erklärte die Kunsthistorikerin Andrea Brockmann.