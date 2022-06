Kunst-Genuss vor rosiger Kulisse

Reckenfeld

Die Kreativität von Marita Hölscher ist in Haus und Garten an vielen Stellen zu erleben. Im Rahmen der Aktion „Kunstvolle Gärten in Reckenfeld“ haben Besucher am 19. Juni von 11 bis 18 Uhr Gelegenheit, an der Lennestraße 24 Einblick in das künstlerische Schaffen und ihr glückliches Händchen bei der Gartengestaltung zu nehmen.

Von Brigitte Striehnund