Kunst in die Wiege gelegt

Die Kunsthistorikerin Dr. Maria Galen zeigt nicht nur in ihrem Schauraum im Grevener Gewölbekeller sondern auch weltweit im Internet ihre „Alten Meister“ an, erstellt auch Gutachten für Sammler, Steuer sowie Versicherungen und berät hinsichtlich Sammlungsaufbau, Konservierung und Restaurierung. Galen

Schließlich wurde die Inhaberin der Galerie Galen in unmittelbarer Nähe des denkmalgeschützten von 1825 stammenden Gebäudes an der Ecke Rathausstraße/Alte Münsterstraße groß. Und in eben diesem Haus, genauer gesagt in dessen eindrucksvollem Gewölbekeller befindet sich heute der Schauraum ihrer Galerie.

„Ich bin zwar schon früh mit dem Kunstmarkt und seinen internationalen Ausstellungen, Messen und Auktionen in Berührung gekommen – aber eine Künstlerin bin ich selbst nicht geworden“, schmunzelt die 39-Jährige. „Statt Schwerpunkt Kunst hatte ich in der Oberstufe Geschichte und Deutsch als Leistungskurse und studierte dann in Münster Geschichte sowie Kunstgeschichte und promovierte über das Leben und die Werke des bis dahin relativ unbekannten Münsteraner Malers Johann Boeckhorst, der dem Kreis von Sir Peter Paul Rubens und Sir Anthony van Dyck zuzuordnen ist.“ Für diese Dissertation erhielt die frisch gebackene Doktorin den mit 5000 Euro dotierten „Fürstin von Gallitzin-Preis“.

Und das wurde zum Startkapital für ihre eigene Galerie. „Es war damals einfach ein glückliches Zusammentreffen“, erinnert sich Maria Galen, „denn mir war klar, dass meine Arbeit bei Christies in Amsterdam nur eine vorübergehende berufliche Episode sein sollte, und gleichzeitig zog aus dem historischen Kellergewölbe des von meinen Urgroßtanten an meinen Vater vererbten Gebäudes der damalige Mieter, ein Restaurierungsbetrieb, aus: der Grundstein für meine Galerie war gelegt.“

2011 eröffnete die damals 27-Jährige ihr eigenes Unternehmen mit dem Schwerpunkt „Alte Meister“. Warum diese Epoche und nicht etwa zeitgenössische Kunst? „Viele mögen denken, ach diese alten Schinken oder die dunklen Bilder, aber diese Bilder sind auf verschiedene Weise faszinierend, bergen Geheimnisse und sind seit jeher von Wert – schließlich haben die meisten von ihnen bereits über 300 bis 400 Jahre überdauert“, erklärt die Kunstexpertin und fügt augenzwinkernd hinzu. „Zudem bieten sie bei einem Sammlungsaufbau ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis und es sind bei weitem nicht alle Bilder dunkel.“

Dieses Wissen schätzen auch ihre Kunden, und die sind mittlerweile auf der ganzen Welt zu finden. Denn Maria Galen verkauft ihre Alten Meister nicht nur über ihren Grevener Schauraum und lokale Messen und Events, sondern vor allem über ihre Homepage sowie über diverse internationale Plattformen wie beispielsweise 1st-dibs.com. „Deshalb sind beispielsweise meine Texte auf Facebook auch auf Englisch“, erklärt Galen.

Dieses raumfüllende Gemälde „Orpheus und die Tiere“ entdeckte Dr. Maria Galen völlig verdreckt auf einer kleinen Auktion und konnte nach Restaurierung, Alters- wie auch Herkunftsrecherche einen wahren Schatz zum Vorschein bringen. Galen Foto:

Und wo findet sie ihre Schätze? „Ganz unterschiedlich: sowohl in Nachlässen, Sammlungsauflösungen, Privatverkäufen oder auf weltweiten täglich stattfindenden Online-Auktionen – und genau da hofft jeder Kunsthändler natürlich auf einen sogenannten ‚Sleeper‘, also ein Gemälde, das vielleicht ein verschollener alter Meister ist und zum Beispiel unter der Bezeichnung ‚unbekannte italienische Landschaft‘ vor sich hinschlummert, aber in Wirklichkeit nicht unbekannt sondern vielleicht ein Caravaggio ist ... .“

Neben dem An- und Verkauf von Gemälden, erstellt die Kunstsachverständige auch Gutachten für Sammler, Steuer und Versicherungen, berät hinsichtlich Sammlungsaufbau, Konservierung und Restaurierung sowie in Punkto Interieurdesign beim Kunden zuhause.

Dabei kann sie immer auf ein Netzwerk von Experten mit Spezialwissen zurückgreifen oder bietet selbst ihr Fachwissen für andere an. „So hat mich der Münsteraner Kunsthändler Daniel Meyer bei „Bares für Rares“ auch schon mal als Expertin zu Rate gezogen und wir haben hier im Gewölbekeller gedreht“, berichtet die Mutter von zwei Kindern, denen sie wahrscheinlich auch die Kunst in die Wiege gelegt hat. Denn „sowohl meine dreijährige Tochter als auch mein sechsjähriger Sohn malen wahnsinnig gern!“

www.galengalerie.com