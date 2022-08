Lächeln ist der wertvollste Lohn

Johannes Pieper ist studierter Landwirt, hat aber keinen Hof. Und er hat einen Trecker, der nach einer Aufgabe verlangte. Also legte Pieper ein Blumenfeld für Selbstpflücker an.

Johannes Pieper und sein Blumenfeld an der B481

Seine Lieblingsfarben? Gelb, rot, blau, violett – an Auswahl würde es also nicht mangeln. Und doch steht eher selten ein Blumenstrauß vom eigenen Feld in seiner Wohnung. „Ich bin wohl nur draußen ein guter Landwirt“, sagt Johannes Pieper schmunzelnd.