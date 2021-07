Lateinpauker und absoluter Rock-Experte

Franz-Walter Lanwer war ein musikalisches Urgestein in den Reihen des Grevener Beat Clubs. Jetzt verstarb er kurz nach seinem 72. Geburtstag.

Franz-Walter Lanwer an der Gitarre.

Franz-Walter Lanwer verkörperte eine einmalige Mischung: Auf der einen Seite war der Grevener Lateinpauker und langjähriger Oberstufenkoordinator am Gymnasium Augustinianum. Auf der anderen Seite war er ein begeisterter Rockmusiker. Sein Name war ein Begriff in der Grevener Szene, eine seiner Bands hieß schlicht „The Frantz“.