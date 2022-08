Leitfaden für Bauwillige

Es wird ein so genanntes Bauherrenhandbuch geben, das unter anderem Praxisbeispiele für die zulässige Gestaltung der Häuser zeigt.

Das künftige Quartier wird in verschiedene Bereiche mit jeweils anderen Gebäudetypen eingeteilt. Im Osten gibt es Doppel- und Reihenhaus-Grundstücke, die an Privatpersonen verkauft werden.

Was muss, was darf, was sollte? Über die Möglichkeiten, die der Bebauungsplan für die künftige Reckenfelder Ortsmitte zulässt – oder eben nicht zulässt – , ist schon viel diskutiert worden. Zuletzt drohte gar der ganze Zeitplan für die Erschließung des Gebietes zu kippen, weil der Politik die recht engen Vorgaben des B-Plans zu weit gingen. Farben, Formen, Maße, Materialien, die „Pflichteinhausung“ für Mülltonnen – das ging vielen Mitgliedern des Reckenfelder Bezirksausschusses zu weit. Anderseits wurde nach dem Geschmack mancher Politiker zu wenig Wert auf Dach- und Fassadenbegrünung gelegt.