Lichterglanz sorgt für Stimmung

Die stimmungsvolle Beleuchtung in der City ist am Freitag offiziell eingeschaltet wurde. Viele Partner machten es möglich. Und auch die Bevölkerung ist gefragt.

Viele Partner ziehen an einem Strang, damit Greven in vorweihnachtlichem Glanz erstrahlt. Bemerkenswert: Trotz der mit Corona verbundenen Einschränkungen und Umsatzausfällen beteiligen sich rund 60 Anlieger, meist Einzelhändler und Gastronomen, per freiwilliger Umlage an den Installationskosten der straßenüberspannenden Beleuchtung in der City, die am Freitag offiziell eingeschaltet wurde.

Die Firma JS Elektrotechnik hat mit Unterstützung der Stadtwerke rund 30 Lichterketten in der Marktstraße, der Martinistraße und der Bergstraße installiert. Im nördlichen Teil der Marktstraße koordiniert der Optikermeister Ernst Dopp die Installation, in den übrigen Bereichen übernimmt dies Greven Marketing. Den dank LED geringen Stromverbrauch teilen sich die Stadt und die Grevener Werbegemeinschaft.

Auch diesmal werden vielerorts kleine Tannenbäume aufgestellt und im Niederort ein kleiner „Weihnachtswald“ geschaffen. Greven Marketing lädt die Bürger, Kindergärten und Kitas dazu ein, die Bäume in der City in Eigenregie zu schmücken. Es ist allerdings darauf zu achten, dass die Dekoration wind- und wetterfest sein muss und keine Gefahr darstellen darf. Zerbrechlicher Schmuck oder alles, was brennt, elektrisch ist oder heruntergeschluckt werden kann, ist somit tabu.

Auch außerhalb der Einkaufsstraßen wird adventlich dekoriert: In den vergangenen Tagen wurden von Mitarbeitern der Technischen Betriebe Greven (TBG) und der Stadtwerke zahlreiche weitere Plätze, Gebäude und Bäume in Greven, Gimbte und Reckenfeld geschmückt. Neben der Beleuchtung sorgen die TBG auch für das passende Grün und stellen unter anderem Weihnachtsbäume am nördlichen Eingang der Fußgängerzone, im Niederort und auf dem Marktplatz auf.

Im GBS-Innenhof sorgen die TBG mit Unterstützung vieler dort ansässiger Institutionen mit einem festlich beleuchteten Tannenbaum für adventliche Atmosphäre. An einigen Standorten, etwa in Schmedehausen, werden mit ehrenamtlichem Engagement von Einzelpersonen, der Feuerwehr und kirchlicher Organisationen Lichtdekorationen installiert.

Die Ketten leuchten an den Sonn- und Werktagen zwischen dem 27. November und dem 6. Januar zur Freude von Frühaufstehern und Schulkindern bereits zwischen 7 und 9 Uhr sowie zwischen 14 und 21 Uhr, an den Adventssamstagen von 7 Uhr bis 21 Uhr. An den Weihnachtsfeiertagen, an Silvester und am 1. Januar strahlen die Lichterketten zwischen 8 und 10 Uhr sowie zwischen 14 Uhr und Mitternacht.