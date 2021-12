Lieder am Tannenbaum

Der Tannenbaum wurde von den Kindern weihnachtlich geschmückt. Einige der Kinder waren sehr aufgeregt, da sie an diesem besonderen Tag bereits zuhause einen gefüllten Stiefel vor der Tür gefunden hatten.

Nikolaustag in der DRK-Kita

Am Nikolaustag war einiges anders als sonst in der DRK-Kindertagesstätte an der Clara-Schründer-Straße. Nachdem morgens alle Kinder angekommen waren, versammelten sich alle um den Tannenbaum. Der DRK-Förderverein hatte sich darum gekümmert, dass die Kita vom Heidehof Drunkemühle einen Tannenbaum geschenkt bekommen hat.