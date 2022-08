Liliputhäuser im Verborgenen

Das gelbe Häuschen hat ein schiefes Dach und eine blaue Tür. Außerdem steht es neben zwei anderen Mini-Häusern auf einem Betonträger in der Brockkötter-Passage. „Fantastisch“, findet Fielmann-Angestellte Julia Pistier. „Wir haben es plötzlich entdeckt – und jeder freut sich, wenn er die kleinen Kunstwerke sieht.“

Aus Jonathan Swifts Buch über Gullivers Reisen wissen wir, dass die Insel Liliput zwischen der australischen Südküste und Tasmanien liegt. Die Liliputaner dort sind zwölf mal kleiner als die „Menschenberge“. Also, ist hier Liliput in Greven eingefallen? Ein Rätsel, das zu lösen ist.

Seit etwa einem Monat tauchen die winzigen Häuser in der Stadt auf. Manchmal unerreichbar hoch. Manchmal achtlos zwischen Efeu auf einer Mauer an der Kardinal-von-Galen-Straße. So geheimnisvoll wie die kleinen Korkenmännchen, die vor einem Jahr plötzlich an Straßenschildern und in Hauseingängen hingen.

Wie bei den Korkenmännchen

Und möglicherweise haben beide die gleiche geheimnisvolle Quelle. Jedenfalls streitet die Grevenerin das nicht ab, die jetzt von dieser Redaktion mit einem Fahrradkorb voller Häuschen geschnappt wurde. Ihr Name? „Tut nichts zur Sache“. Ihr Ziel? „Ein Zeichen setzen.“

Geheimnisvolle Häuser in Greven Foto: Günter Benning

Wofür? Zum Beispiel, um daran zu erinnern, dass eine Milliarde Menschen in dieser Welt kein Dach über dem Kopf haben. Dass ihre Häuser zerstört werden. Sie aus ihnen vertrieben sind.

Soviel sagt die anonyme Häuserbauerin auch: „Es stehen schon über 200 Häuser in Greven. Und in Münster und in Ostfriesland.“

Aber anders als bei den Korkenmännchen, die vor einem Jahr für Rätselraten sorgten, machten die Häuser bisher kaum Furore. „Die Face­bookgruppen schweigen“, sagt die Grevenerin, „da ist nichts mehr los.“

Soviel kann man sagen: Sie ist nicht allein. Auch bei den Korkenmännchen war sie das nicht: „Wir haben uns zu dritt abgesprochen.“

Die Redaktion sammelt Fotos von den Häusern. Wer eines findet: Bitte fotografieren und mit Hinweis auf den Standort und den Finder an die Mailadresse redaktion.gre@zeitungsgruppe.ms schicken.