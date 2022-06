Mal mehr – mal weniger: Wie viele Einwohner hat Greven in Zukunft?

Wie viele Einwohner hat Greven in zehn oder gar 25 Jahren? Die Statistiker geben Antworten, die aber durchaus unterschiedlich ausfallen.

Ob nun Großstadt oder Kleinstadt: Die Zahl der Geburten wird in den kommenden Jahren immer kleinerer ausfallen, als die Zahl der Todesfälle.

Statistik und das wirkliche Leben können schon mal auseinanderklaffen. Zu merken ist das ja immer wieder an den unterschiedlichen Bevölkerungszahlen, die von den Landesstatistikern und der Grevener Stadtverwaltung herausgegeben werden. IT.NRW vermeldet zu Beginn dieses Jahres 37.804 Grevener, das Bürgerbüro zählt 38.764 Einwohner – also rund 1000 mehr. Zum 31. Mai diesen Jahres gibt die Stadt gar 39.136 Einwohner an. Deshalb muss man auch die Bevölkerungsprognose von IT.NRW bis zum Jahr 2050 mit Vorsicht genießen.