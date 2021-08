Manche bedienen sich zu reichlich

Am Deich muss man nicht lange suchen. Gerade mal zehn Meter neben einem Hundekotbeutelspender liegt er – der erste Haufen. So geht das weiter, den ganzen Geh- und Radweg am Wohngebiet rund um die Emslofts entlang. Und das, obwohl der Beutelspender gefüllt ist. Selbst jene Hundehalter, die vergessen haben, einen Beutel von zuhause mitzunehmen, würden hier also „versorgt“. Eine kurze Stichproben-Fahrradtour ergibt: Auch am Palmenspielplatz an der Grimmstraße ist der Hundekotbeutelspender an diesem Morgen gefüllt.

