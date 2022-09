Maria zieht am Namenstag ein

Eine Marienfigur, die über 50 Jahre in der inzwischen profanierten Marienkirche hing, hat ein neues Zuhause. Sie geht als Dauerleihgabe in die nahe Mariengrundschule.

Über 50 Jahre lang war sie in der nahen Marienkirche zuhause. Doch das Gebäude ist inzwischen keine Kirche mehr. Wohin also mit der „Einrichtung“? Nun, in einem Fall fiel die Antwort recht leicht: Eine Marienfigur hat seit Montag ein neues Zuhause in der benachbarten St. Marien-Grundschule gefunden.