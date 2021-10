Martinus: Sonntag ist geöffnet

Endlich wieder Unterhaltung und verkaufsoffener Sonntag. Im November gibt es einen Martinusmarkt in Greven.

Der Grevener Martinusmarkt wird in diesem Jahr wieder stattfinden. Die Entscheidung dafür ist Ende vergangener Woche gefallen, erklärte Jan Policnik von Greven Marketing. Zuvor musste unter anderem mit der Gewerkschaft Verdi geregelt werden, dass gleichzeitig mit dem Markt auch ein verkaufsoffener Sonntag in Greven stattfinden kann. Vor Corona hatte es in vielen Kommunen deswegen Auseinandersetzungen gegeben.

Der Martinusmarkt wird am Sonntag, 7. November, mit dem gewohnten Programm stattfinden. Dazu gehören eine Aktion des Landwirtschaftlichen Ortsvereins im Niederort, der beliebte holländische Wochenmarkt, eine Flaniermeile entlang der geöffneten Geschäfte der Innenstadt angereichert mit zahlreichen Ausstellern und Imbissbuden.