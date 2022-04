Maskenpflicht in Rathaus und Gremien

Hausrecht: Auch in Rats- und Ausschusssitzungen gilt grundsätzlich weiterhin die Maskenpflicht.

Wer das Grevener Rathaus oder eine der Verwaltungsnebenstellen betritt, muss auch weiterhin eine Maske zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus tragen, so hat es die Führungsriege der Verwaltung am Montag entschieden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Auch in Rats- und Ausschusssitzungen gilt grundsätzlich weiterhin die Maskenpflicht. Nach den Bestimmungen der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung muss seit dem 3. April nicht mehr per se in Innenräumen eine Maske getragen werden.

Allerdings darf jede Institution und jedes Unternehmen per Hausrecht selbst festlegen, ob die Maskenpflicht für den jeweiligen eigenen Bereich weiter gelten soll.

Bürgermeister Dietrich Aden dazu am Montag: „Nach Abwägung der widerstreitenden Belange haben wir uns dazu entschieden, auf Grundlage des eigenen Hausrechts die Maskenpflicht als Bedingung für den Besuch des Rathauses und auch für die Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen anzuordnen.“