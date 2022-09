Massenunfall an der Rathausstraße

Greven

Zum Glück war alles nur gespielt: Freiwillige Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Malteser und DRK demonstrierten am Sonntagnachmittag, wie sie vorgehen bei einem großen Unfall. Wie sie dabei Hand in Hand arbeiten und alles tun, um die Opfer zu retten. Die Verletzten wurden in dem Schauspiel von Rotkreuzlern gemimt.

Von Katja Niemeyer