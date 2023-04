Massive Hilfe rettet Gimbtes Lädchen – Kinder spenden Taschengeld

„Tolle Idee“. Johannes Wilp hat in den vergangenen Wochen viel in Bewegung gesetzt, um den Gimbter Dorfladen zu retten. Der Geschäftsführer der Dorfladen-Initiative war dann aber doch baff, als am Samstag zwei junge Damen vor der Tür standen: Ida und Finja.

Die beiden hatten über das drohende Ende des Dorfladens aus einem Beitrag der Aktuellen Stunde im WDR erfahren. Kurz entschlossen plünderten sie ihre Sparschweine und brachten ihr erspartes Taschengeld ins Dorf: 8,28 Euro. „Wenn ich groß bin, dann möchte ich auch noch hier einkaufen“, sagte Ida.

„So etwas erlebt man nur in Gimbte“

Johannes Wilp wollte, sagt er, das Geld zunächst gar nicht annehmen. Aber die beiden hatten quasi als Finanzberater ihren Opa und ihren Vater mitgebracht, die versicherten, die beiden hätten sich das Problem ganz bewusst gemacht. Außerdem gab der Opa den Mädchen auch noch ein Eis aus – also ein doppelter Nutzen für den Dorfladen. „So etwas“, meinte Wilp, „erlebt man wahrscheinlich nur in Gimbte.“

Am Samstagabend teilte Wilp dann die ganz wichtige Meldung mit. Per WhatsApp an alle Gimbter. Vorerst ist der Dorfladen gerettet.

„Bis jetzt haben sich 121 Personen bereits erklärt, dem Dorfladen einen Betrag von 34 758 Euro zur Verfügung zu stellen“, so Wilp. Ein großer Teil der Anteilszeichner komme aus Gimbte, 30 Prozent von ihnen seien neue Gesellschafter.

Zusage aus Bayreuth und Berlin

Aber es gab auch Rückmeldungen aus Greven, Emsdetten, Ochtrup und Münster. „Eine große Überraschung“, so Wilp, „sind auch Zusagen aus Berlin und Bayreuth.“

Damit sei das erste wichtige Ziel erreicht, dem Dorfladen neue finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um eine drohende Schließung abzuwenden.

Allerdings, wiederholte Wilp seine schon unlängst gegenüber unserer Redaktion geäußerte Forderung: „Wichtig für den weiteren Betrieb ist die Steigerung der Umsäatze.“ Eine wacvhsende Akzeptanz in der Gimbter Bevölkerung sei daher unbedingt nötig.

Das Beiratstame und die Geschäftsführung werde sich in den nächsten Tagen treffen, um über die weiteren Schritte zu beraten, insbesondere üebr mögliche Änderungen an der äußeren Ladengestaltung und am Angebot.

Die Anteilszeichner werden in den kommenden Tagen angekündigt, so Wilp, weitere Zeichnungen könnten aber Online weiter abgegeben werden. Im Dorfladen hänge dafür auch ein Formular aus.

