Maximilian I. und Mia I. übernehmen die Macht

Zum Finale gab es eine Schunkelrunde unter dem Motto „Herrlich ist die Narrenzeit“: Im Rahmen der Proklamation des Kinderprinzenpaares am Sonntag traten die neuen Majestäten Maximilian I. (Beermann) und Mia I. (Hammelmann) ihre Ämter an.

Mit fröhlichen Helau-Rufen begann am Sonntagnachmittag die Kinder-Sitzung der Reckenfelder Karnevalsgesellschaft. "Rehkitz" Laura Berning und "Zahnfee" Pia Lake führten als Moderatorinnen durch das spaßige Programm und heizten die Stimmung an. Das Lied „Karneval am Walgenbach“ war dazu der richtige Sound. Die neuen Majestäten Maximilian I. (Beermann) und Mia I. (Hammelmann) hatten bei ihrem Einmarsch einen Korb voller Kamelle dabei, die sie großzügig an ihre Untertanen verteilten.