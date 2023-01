Mehr Einsätze aus banalen Gründen

„Ich danke allen Feuerwehrleuten für die geleistete Arbeit“, sagte Sebastian Greufe am Freitagabend bei der Generalversammlung im Ballenlager. Der Leiter der Feuerwehr Greven ging in seinem Bericht auf das Einsatzgeschehen, die First-Responder-Einheit in Reckenfeld, die Einführung des Einsatzführungsdienstes und die Gründung der Kinderfeuerwehr ein. In den Jahren 2020 bis 2022 wurden 1643 Einsätze gefahren, mit steigender Tendenz.

