Mehr gepflanzt als gefällt

In Greven werden auf städtischem Grund und Boden viele Bäume gefällt, aber kaum neue gepflanzt - so lautet zumindest ein gängiges Vorurteil. Doch stimmt das? Die Stadt sagt klar: Nein. Und legte nun Zahlen für die vergangenen Jahre vor.

Ein Beispiel: In Reckenfeld wurde an der Grevener Landstraße ein Baum gefällt, dessen Wurzeln den Radweg anhoben.

Im vergangenen Jahr wurden in Greven 55 Bäume gefällt und nur 22 neu angepflanzt (jeweils auf städtischen Flächen) - macht unter dem Strich ein Minus von 33 Bäumen. Das klingt eindeutig. Schaut man sich den langfristigen Trend an, so ergibt sich ein ganz anderes Bild. „Insgesamt gab es seit 2013 ein Plus von 150 Bäumen“, betonte Angela Makowka, als sie im Umweltausschuss den „Sachstand der Baumlisten“ vorstellte.